RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz in NRW leicht gesunken

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist leicht gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen am Dienstag bei 1368,3. Am Montag hatte der Wert bei 1394 und am Dienstag vergangener Woche bei 1416,2 gelegen. Binnen eines Tages meldeten die NRW-Gesundheitsämter 37.477 neue Fälle.

Innerhalb des bevölkerungsreichsten Bundeslandes gibt es deutliche Unterschiede. Die höchsten Werte werden für den Kreis Minden-Lübbecke (2637,1) und den Kreis Coesfeld (2247,3) ausgewiesen. Am niedrigsten ist die Inzidenz demnach im Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Wert von 461,7. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Daten der Landesregierun...

