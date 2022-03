RKI-Zahlen : Corona-Inzidenz in NRW auf 1232 gestiegen: Köln über 2500

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1232,1 gestiegen. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervor. Am Montag hatte der Wert um rund 100 niedriger bei 1133 gelegen.

In Köln stieg die Inzidenz auf 2504,1 (Vortag 2333) und lag um mehr als das Doppelte über dem landesweiten Mittel. Gleichzeitig nahm die Zahl der Fälle, bei denen Corona-Patienten ins Krankenhaus kamen, in Nordrhein-Westfalen etwas zu. Bei der Hospitalisierungsinzidenz nannte das Landeszentrum Gesundheit (LZG) am Dienstag einen Wert von 6,17 (Vortag: ...

