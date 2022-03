Gesundheit : Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt wieder leicht

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1997,5 nach 1941,8 am Vortag. So viele Menschen steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus an.

Dem RKI zufolge kamen innerhalb eines Tages landesweit 28.067 neue Corona-Fälle hinzu, es wurden 35 weitere Todesfälle registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz für Niedersachsen ist dagegen auf 15,9 gesunken. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Auslastung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.