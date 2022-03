Pandemie : Corona-Inzidenz in Hamburg sinkt leicht auf 1258,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen in Hamburg ist wieder leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 1258,3 an - nach 1276,7 am Sonntag und 927,8 vor einer Woche. Auf anderer Berechnungsgrundlage nannte das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Inzidenz von 1116,8. Das ist hinter Berlin der bundesweit zweitniedrigste Wert. Deutschlandweit betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben 1708,7.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg den Angaben zufolge 1485 neue Infektionen gemeldet. Am Sonntag waren es 2009 und vor einer Woche 1836. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 404.379 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 337.800 von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen als geheilt. Die Zahl der im Zusa...

