Kampf gegen Covid-19 : Corona-Impftempo sinkt weiter

Der Abwärtstrend bei den Impfungen gegen das Coronavirus hält weiter an. Gestern wurden rund 57.000 Impfdosen verabreicht. Vor einer Woche waren es noch rund 73.000, vor zwei Wochen 108.000.

In Deutschland sinkt das Tempo der Impfungen gegen das Coronavirus weiter ab. Am Montag wurden rund 57.000 Impfdosen verabreicht, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Montag vor einer Woche waren es noch rund 73.000, vor zwei Wochen 108.000 und vor drei Wochen 117.000. Bei rund 37.000 der rund 57.000 Impfdosen gestern handelte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.