Gesundheitsrisiken : Corona-Impfstoff: Johnson & Johnson verschiebt Europa-Start

Unter anderem in Deutschland waren im März die Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff vorübergehend ausgesetzt. Nun gibt es auch Probleme mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson.

New Brunswick/ Silver Spring | Der Pharmakonzern Johnson & Johnson verzögert den Marktstart seines Impfstoffs in Europa. Das teilte der US-Konzern am Dienstag mit. Man habe Berichte über Sinusvenenthrombosen überprüft und sich für die Verzögerung entschieden. Die Behörden in den USA hatten zuvor bereits eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson &...

