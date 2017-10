Ergänzung der Parteiverfassung : Chinas KP-Kongress endet: Kommt Xi auf eine Stufe mit Mao?

vergrößern 1 von 1 Foto: Ng Han Guan 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 05:47 Uhr

Die knapp 2300 Delegierten wollen das ideologische Erbe von Staats- und Parteichef Xi Jinping für das «neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung» in der Parteiverfassung verankern.

Sollte sein Name auch in die Statuten aufgenommen werden, würde Xi Jinping historisch auf eine Stufe mit Staatsgründer Mao Tsetung erhoben. Eine solche Einstufung als führender Vordenker würde seine Machtposition noch ausweiten. Sein «Gedankengut» sieht die absolute Führungsrolle der Partei über Gesellschaft und Wirtschaft vor. Er strebt ein starkes China und eine größere Rolle in der Welt an.