Filmpreise : China zensiert Oscar-Verleihung an Chloé Zhao 

Mit gleich drei Oscars hat der Film „Nomadland“ der aus China stammenden Regisseurin Chloé Zhao einen Triumph gefeiert. Doch während die Filmwelt das Werk bejubelt, reagiert ihr Heimatland mit Zensur.

Peking | China hat mit Zensur und Zurückhaltung auf den historischen Erfolg der in Peking geborenen Filmemacherin Chloé Zhao bei den Oscars reagiert. Wichtige Staatsmedien, darunter die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua und der Staatssender CCTV, berichteten am Montag zunächst überhaupt nicht über die Verleihung des Preises an die US-Amerikanerin, die ih...

