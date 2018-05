Militärausgaben steigen : China und USA rüsten auf - wie lange nicht mehr

Weltweite Militärausgaben steigen so stark wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr

von Theresa Münch

02. Mai 2018, 05:00 Uhr

Stockholm | Angesichts wachsender Spannungen auf der Welt wird derzeit so stark aufgerüstet wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Nach Daten des Friedensforschungsinstituts Sipri stiegen die Militärausgaben 2017 international leicht auf 1,74 Billionen US-Dollar (rund 1,43 Billionen Euro). Das untergrabe die Suche nach friedlichen Lösungen für Konflikte auf der ganzen Welt, warnten die Forscher.

Globaler Spitzenreiter sind die USA, die bereits 2016 nach Jahren sinkender Militärausgaben wieder mehr Geld in Rüstung investiert hatten. 2017 blieben diese Ausgaben laut Sipri auf hohem Niveau konstant. Für 2018 würden erneut deutlich höhere Investitionen angepeilt, erklärte Sipri-Spezialistin Aude Fleurant. Die USA stockten nicht nur ihr militärisches Personal auf, sondern modernisierten konventionelle und nukleare Waffen. Insgesamt investierten die USA 610 Milliarden Dollar in Rüstungsgüter – mehr als die sieben nächstgrößten Investoren zusammen. China, das seine Rüstungsausgaben seit mehr als zwei Jahrzehnten kontinuierlich steigert, schraubte die Investitionen um rund 5,5 Prozent auf geschätzte 228 Milliarden US-Dollar hoch. Experten gehen davon aus, dass Chinas Rüstungsausgaben tatsächlich deutlich höher sind, als die Regierung offiziell angibt.

Russland, bisher Nummer drei im weltweiten Vergleich, steckte zurück. Erstmals seit 1998 sanken die Militärausgaben – um rund ein Fünftel auf nun 66 Milliarden Dollar. Die Sipri-Forscher sehen als Grund dafür Russlands Wirtschaftskrise. „Die Modernisierung des Militärs bleibt eine Priorität in Russland, doch die wirtschaftlichen Probleme, die das Land seit 2014 erlebt, schränken das Rüstungsbudget ein“, erklärte Sipri-Forscher Siemon Wezeman.

Insgesamt stiegen die Militärausgaben dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zufolge im Mittleren Osten, in Afrika südlich der Sahara, in Südamerika, Zentral-, Süd- und Ostasien sowie in West- und Mitteleuropa. Hier wirke sich weiterhin die Angst vor einem Konflikt mit Russland aus. In Nordafrika, Mittelamerika, Australien und Osteuropa dagegen nahmen die Investitionen ab.

Vor allem Länder in Asien und im Mittleren Osten hätten zur Steigerung der Militärausgaben beigetragen, analysierte Wissenschaftler Nan Tian. „Auf globalem Level verlagern sich die Rüstungsausgaben klar weg von der Euro-Atlantik-Region.“ Saudi-Arabien investierte nach Sipri-Schätzungen fast 70 Milliarden Dollar in sein Militär – trotz niedriger Ölpreise trieben die Konflikte in der Region die Ausgaben wieder nach oben.

Auch Deutschland gab 2017 so viel Geld für Waffen und Militär aus wie zuletzt vor fast zehn Jahren. Die Rüstungsausgaben stiegen um 3,5 Prozent auf 44,3 Milliarden US-Dollar (36,7 Milliarden Euro). Das Nato-Ziel zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts verfehlt Deutschland allerdings weiter deutlich.

Kommentar von Nina Kallmeier: Endlich handeln Die Krisenherde brodeln, die militärischen Konflikte im Jemen und in Syrien sind nur zwei Beispiele. Dass die weltweiten Rüstungsausgaben vor diesem Hintergrund erneut gestiegen sind, erstaunt da nicht. Und die globalen Krisengebiete zeigen: Militärisches Gewicht schreckt nicht ab, im Gegenteil. Es setzt eher eine Rüstungsspirale in Gang, von der auch die deutsche Industrie profitiert. Nicht nur mit Exporten nach Saudi-Arabien, mit denen nach dem Willen Berlins doch eigentlich Schluss sein sollte. Mit Blick auf die globale Verflechtung sowohl der Krisenherde als auch der Rüstungsexporte wäre der Plan der Bundesregierung ohnehin nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ein Umdenken bräuchte es vor allem bei den „Big Spendern“, den USA, China, Russland. Die Realität sieht anders aus.