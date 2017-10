Gespräche der Union : CDU und CSU beraten über Kurs auf Jamaika

vergrößern 1 von 2 Foto: Sven Hoppe 1 von 2

von dpa

erstellt am 08.Okt.2017 | 12:16 Uhr

Die engsten Spitzen von CDU und CSU sind zu Beratungen über ein Ende des Streits um einen gemeinsamen Kurs hin zu einem Jamaika-Bündnis zusammengekommen.

Im Kreis um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer dürfte der Plan des bayerischen Ministerpräsidenten für einen konservativeren Unions-Kurs als Reaktion auf das Erstarken der AfD eine große Rolle spielen. CDU und CSU mussten bei der Bundestagswahl vor zwei Wochen schwere Stimmenverluste hinnehmen.

Die CSU-Spitze stellt sich darauf ein, dass die Gespräche bis in die Nacht dauern könnten. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte am Sonntag bei seinem Eintreffen zu der Spitzenrunde in Berlin zu den wartenden Journalisten: «Habt Ihr Eure Schlafsäcke dabei?» Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte bei seiner Ankunft am Adenauerhaus über die Erfolgsaussichten des Treffens: «Wir arbeiten zielorientiert.» Ob es aber schon eine Lösung in der aktuellen Runde geben könnte, ließ er offen.

Nachdem sich die SPD wegen eigener Verluste auf eine Oppositionsrolle festgelegt hat, will Merkel mit FDP und Grünen über ein Jamaika-Bündnis verhandeln.