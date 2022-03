Politik : CDU-Fraktionschef nennt Schwesig „russische Werbe-Ikone“

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Franz-Robert Liskow, hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vorgeworfen, zu lange und unkritisch am Dialog mit Russland festgehalten zu haben. „Der Glaube, vertiefte Handelsbeziehungen zu Russland, ein Freundschaftstreffen wie der Russlandtag und aktive Hilfe beim Bau von Nord Stream 2 würden den Frieden sichern, war im allerbesten Falle leichtgläubig“, sagte Liskow am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags in Schwerin.

Warnungen, dass Wladimir Putin zum Schlag gegen die Ukraine aushole, habe es lange gegeben. Dennoch habe Schwesig noch im Januar, als die russischen Truppen bereits an der ukrainischen Grenze standen, vor dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum die zügige Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline gefordert. „Die Wahrheit ist: Bis vor zwei Wochen war Manuela Schwesi...

