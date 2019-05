Porträt : Carsten Meyer-Heder: Quereinsteiger mit Ambitionen

Lässig, urban, unerfahren. So wirbt CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder in Bremen um Wählerstimmen. Nicht ohne Erfolg, wie Umfragen zur Bürgerschaftswahl zeigen. Der Bürgermeistersessel scheint greifbar.

von dpa

26. Mai 2019, 10:11 Uhr

Carsten Meyer-Heder hat die CDU so nahe ans Bremer Rathaus gebracht, wie kaum ein Spitzenkandidat vor ihm. Dabei ist er gerade mal seit gut einem Jahr überhaupt in der CDU.

Mit seiner Vita als Quereinsteiger und Neuling auf dem politischen Parkett wirbt der 58-Jährige offensiv, manche sagen kokett. «Ich bin kein Politiker», betonte er immer wieder. An Selbstbewusstsein mangelt's dem Unternehmer nicht. Er ist sicher, dass er als erster CDU- Bürgermeister nach Kriegsende ins Bremer Rathaus zieht und damit Regierungschef des kleinsten deutschen Bundeslandes wird.

Erst im Frühjahr 2018 trat er in die CDU ein - und Bremens größte Oppositionspartei hievte den Quereinsteiger im Oktober mit einem Ergebnis von 100 Prozent umgehend als Spitzenkandidaten auf Listenplatz 1. Auch im überschaubaren Bremen eine rasante Karriere. Selbst SPD-Chefin Andrea Nahles musste ihm beim Wahlkampfabschluss am Freitag in Bremen «Chuzpe» zugestehen, wobei dies wohl weniger als Kompliment gedacht war.

Der Zwei-Meter-Mann mit markanter Vollglatze und Kinnbart ist dabei alles andere als ein typischer CDU-Mann. Sein Vater war bei der FDP, und auch die Liberalen hätten wohl durchaus seine politische Heimat werden können. Und wer Carsten Meyer-Heder - kurz «CMH» - in den 1980er Jahren kannte, hätte ihn ziemlich weit links verortet. «Ich bin in jugendlichen Jahren sicher nicht derjenige gewesen, der dem Prototyp eines CDU-Wählers entsprochen hat», räumte er gleich in seinem Vorstellungsbrief an die Partei im Januar 2018 ein.

Als Abiturient opponierte er gegen den Kapitalismus und die Ansiedlungspläne von Mercedes-Benz in Bremen. «Bremen ohne Mercedes - heute unvorstellbar», sagt Meyer-Heder, der über diese Jugend-Anekdote heute nur noch schmunzeln kann. Mercedes hat in Bremen eines seiner weltweit größten Werke. Auch sonst trennten den Hippie mit schulterlangen Haaren und Vollbart, der Schlagzeug spielte und jahrelang in einer 10er-WG im Bremer Szene-Stadtteil «Viertel» lebte, viel von der Welt der Jungen Union.

Dass er in der Politik noch viel lernen muss, weiß der Vater dreier schulpflichtiger Kinder, der in einer Patchwork-Familie lebt und in zweiter Ehe verheiratet ist. Freie Reden waren seine Sache im Wahlkampf nicht. Aber er ließ sich - wie die meisten Politiker - coachen, um sattelfester in Aussagen und bei Auftritten zu werden. Der CDU bescheinigte er viel Mut, einen Quereinsteiger wie ihn aufs Schild gehoben zu haben. Aus Wissenslücken machte Meyer-Heder keinen Hehl, sondern fast eine Tugend. Freimütig räumte er lange Zeit ein, in vielen Feldern - Bildung, Soziales, Innere Sicherheit - noch nicht sprechfähig zu sein.

Der 58-Jährige ist Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter des heute 1000 Mitarbeiter zählenden Bremer IT-Unternehmens team neusta. Die Führung gab er bereits 2018 an langjährige Kollegen ab. Auch Politik sieht er als Gemeinschaftsleistung. Die mangelnde Teamarbeit in der rot-grünen Regierung ist einer seiner Hauptkritikpunkte. «Ich habe mich deshalb dafür entschieden, als Spitzenkandidat und gemeinsam mit der CDU für diesen politischen "Reset" zu kämpfen», schreibt er auf seiner Homepage. «Ich will Bürgermeister werden.»