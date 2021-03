Geberkonferenz : Caritas fordert Wende bei Syrienhilfe: Auch Wiederaufbau

Seit zehn Jahren tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. Große Teile des Landes sind zerstört. Armut und Hunger breiten sich immer weiter aus. Hilfsorganisationen schlagen vor der Geberkonferenz Alarm.

Damaskus | Caritas-Präsident Peter Neher hat sich für eine Wende bei der Syrienhilfe und für die Unterstützung von Wiederaufbauprojekten auch in Regierungsgebieten ausgesprochen. Die humanitäre Lage in dem Bürgerkriegsland sei eine Katastrophe, sagte Neher der Deutschen Presse-Agentur vor der Brüsseler Syrien-Geberkonferenz an diesem Dienstag. Die bisherige K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.