Politik : Bundesweite Kita-Warnstreiks am 8. März: Auch in Hamburg

Eltern müssen sich auch in Hamburg am kommenden Dienstag (8. März) auf Einschränkungen der Kinderbetreuung in den städtischen Kitas einstellen. Im Tarifkonflikt um den Sozial- und Erziehungsdienst ruft die Gewerkschaft Verdi auch in der Hansestadt das pädagogische Personal der Kitas zu einem eintägigen Warnstreik auf. Die Gewerkschaft rechne mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl, sagte die Hamburger Verdi-Fachbereichsleiterin Hilke Stein am Donnerstag der dpa.

Der größte kommunale Kita-Träger in Hamburg, Elbkinder, kritisiert den Warnstreikaufruf angesichts der Belastungen wegen der Coronapandemie als „verfrüht und ausgesprochen unsensibel“, wie es in einer Mitteilung heißt. „Warnstreiks waren von den Gewerkschaften in der aktuellen Verhandlungsrunde als letztes Mittel angekündigt - und werden nun als erstes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.