Politik : Bundeswehr bereitet sich auf Litauen-Einsatz vor

In Vorpommern ist das Gros der Bundeswehr-Verstärkung für den Einsatz in Litauen angekommen. Nun bereitet man sich auf den Abmarsch in das mehr als 1000 Kilometer entfernte Baltikum vor.

Auf dem Weg zum Nato-Einsatz nach Litauen ist das Gros der Bundeswehr-Verstärkung aus mehreren Kasernen in Vorpommern eingetroffen. Wie ein Sprecher der Bundeswehr am Dienstag in Jägerbrück bei Torgelow (Vorpommern-Greifswald) sagte, bereiten sich derzeit etwa 200 Soldaten mit ihren mehr als 70 Fahrzeugen in der Kaserne Jägerbrück auf den Abmarsch über...

