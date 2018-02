Wehrbeauftragter zieht Fazit : Bundeswehr-Ausrüstungsmängel überschatten Bartels-Bericht

Neue Berichte über Ausrüstungsmängel bei der Bundeswehr überschatten die Vorstellung des Jahresberichts des Wehrbeauftragten.

von dpa

20. Februar 2018, 05:23 Uhr

Der SPD-Politiker Hans-Peter Bartels will seinen jährlichen Bericht heute (10.30 Uhr) Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble überreichen, dann will er ihn um 12.00 Uhr in Berlin der Öffentlichkeit präsentieren. Es wird eine sehr kritische Bilanz erwartet.

Einmal im Jahr legt der Wehrbeauftragte des Bundestags bestehende Defizite in der Truppe offen. Er gilt als «Anwalt der Soldaten», jährlich erreichen ihn Tausende Anliegen und Beschwerden von Soldaten. Am Montag war bekannt geworden, dass der Truppe für Nato-Verpflichtungen im Jahr 2019 nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen. Aber auch große Waffensysteme der Truppe sind nur bedingt einsatzbereit.