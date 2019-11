Auch "Upskirting" wird verboten : Bundesregierung will "Gaffer"-Gesetz verschärfen

Das Bundeskabinett hat heute zwei Gesetzesentwürfe besprochen, die bald vom Bundestag beschlossen werden sollen. Es geht um das Verbot von Fotos von Unfall-Toten sowie heimlichen Aufnahmen unter Röcke und ins Dekolleté. Aber was genau soll verboten werden und mit welcher Strafe müssen Täter rechnen?

von Malte Goltsche

13. November 2019, 17:11 Uhr

Ist "Gaffen" nicht sowieso verboten?

Es ist nicht verboten, sich einen Unfallort und laufende Rettungsarbeiten anzusehen. Das gilt jedoch nur, wenn die Zuschauer die Arbeit der Einsatzkräfte wie Rettungssanitäter und Feuerwehr nicht beeinträchtigen. Das sogenannte "Gaffen" ist juristisch eine Ordnungswidrigkeit kann mit 20 bis 1000 Euro Bußgeld bestraft werden. Es gilt, alle Rettungswege freizuhalten und als Unfallzeuge Erste Hilfe zu leisten. Bei unterlassener Hilfeleistung kann sogar eine Haftstrafe drohen.

Um was geht es bei dem Gesetzentwurf konkret?



Im Strafgesetzbuch sind bislang nur Verletzungen des höchstpersönlichen Lebensbereiches von lebenden Personen durch Bildaufnahmen geregelt. Nun soll auch das Fotografieren von Toten in den Tatbestand aufgenommen werden. Die Verbreitung solcher Aufnahmen von Toten wäre dann ebenfalls unter Strafe gestellt und damit eine Lücke im Gesetz geschlossen.

Wie können Täter bestraft werden?

Für Fotos von Unfalltoten sieht der Entwurf ein Strafmaß von einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor. Geldstrafen betragen fünf bis 63 Tagessätze, die sich nach dem Einkommen der Täter richten. Maximal sind es 30.000 Euro. Bei Fotos von Unfall-Toten ist das Strafmaß damit das gleiche wie bei Fotos von verletzten lebenden Personen. Auch Auto- und Lkw-Fahrer, die an Unfallstellen vorbeifahren, müssen etwas beachten: Wer die Fahrt verlangsamt, um sich den Unfall anzusehen, behindert den restlichen Verkehr und begeht damit eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldstrafe geahndet wird. Das Smartphone zu zücken, um Verletzte zu filmen oder fotografieren, ist eine Straftat - nach Beschluss des Gesetzes auch dann, wenn das Opfer schon tot ist.

Was ist neu am "Upskirting"-Gesetz?

Die Verbreitung pornographischer Schriften ist im Strafgesetzbuch geregelt. Hier wird nun auch das sogenannte "Upskirting", also das heimliche Fotografieren unter dem Rock oder des Dekolletés, ergänzt. Das Verbot schließt ebenfalls eine Gesetzeslücke. Denn als Nötigung oder sexuelle Belästigung ist "Upskirting" nicht zu ahnden, weil die Frauen es meist nicht bemerken, wenn sie heimlich gefilmt werden und der Täter sie nicht berührt. Anders als das Fotografieren wird das Veröffentlichen von "Upskirting"-Bildern schon länger als Straftat gewertet. Auch hier sollen Täter in Zukunft mit einer Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden.

Wie sind die Reaktionen?

"Verletzte Unfallopfer oder gar Tote aus reiner Sensationsgier zu fotografieren, ist widerlich und verstößt gegen die Grundregeln menschlichen Anstands", sagte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) zur Erweiterung des "Gaffer"-Gesetzes. Marco König, erster Vorsitzender des Berufsverbandes Rettungsdienst, begrüßt den Vorschlag. "Ich finde gut, dass die Politik ein Zeichen setzen will, das ist ein erster Schritt", sagt er. Der Verband betrachte die große Anzahl an "Gaffern" immer mit Sorge, weil es so oft zu Behinderungen der Einsatzkräfte komme. Ob die neue Regelung tatsächlich abschreckende Wirkung hat, "bleibt abzuwarten", sagt König. Vor allem sieht er das Problem, dass die Polizei oft zu wenig Einsatzkräfte habe, um die Taten zu unterbinden und aufgrund des Personalmangels bei den Staatsanwaltschaften die Taten häufig nicht weiterverfolgt werden könnten.

Zum Thema "Upskirting" sagte Justizministerin Lambrecht: "Einer Frau unter den Rock oder in den Ausschnitt zu fotografieren ist eine demütigende, durch nichts zu rechtfertigende Verletzung ihrer Intimsphäre." Das Problem habe sich mit der steigenden Verfügbarkeit von Smartphones entwickelt und hänge auch mit der Tendenz zusammen, sein Leben in sozialen Netzwerken und Messengerdiensten wie Whatsapp permanent zu teilen, erklärte der Unions-Abgeordnete Ingmar Jung. Seine Fraktion kündigte an, genau zu prüfen, ob der Gesetzentwurf des Justizministeriums das Problem tatsächlich löse.

(Mit Material der dpa)