Neue Wirtschaftsförderung : Bundesregierung verspricht mehr Geld für abgehängte Regionen

Der Bericht der Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse der Bundesregierung hat im Nordosten zu Kritik und Forderungen nach mehr Geld für strukturschwache Regionen geführt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet von der Bundesregierung deutlich höhere Ausgaben für die Angleichung der Lebensverhältnisse. „Es reicht nicht aus, die Mittel, die bisher für den Osten zur Verfügung standen, künftig auf ganz Deutschland zu verteilen“, so Schwesig gestern in Schwerin mit. Forderung der ostdeutschen Länder sei immer gewesen, dass es auch nach dem Ende des Solidarpakts 2019 eine Förderung von besonders strukturschwachen Regionen geben müsse – in Ost und West. „Die Vorschläge der Kommission müssen jetzt zügig mit den Ländern und den Kommunen diskutiert und dann konkretisiert werden“, machte Schwesig weiteren Gesprächsbedarf deutlich. Insbesondere müsse „über die finanzielle Ausstattung“ geredet werden. Sie begrüßte, dass der Bund dauerhaft Mittel für Kitas bereitstellen wolle, mit deren Hilfe Elternbeiträge in MV 2020 komplett abgeschafft werden können. CDU-Fraktionschef Vincent Kokert vermisste konkrete Vorschläge, wie MV geholfen werden könne. Dass es hier zu wenig Bundesbehörden und -forschungseinrichtungen gebe, sei keine neue Erkenntnis, umso mehr brauche es ein eindeutiges Signal vom Bund.Der Bund hätte seine Bereitschaft erklären sollen, Altschulden der Kommunen aus DDR-Zeiten zu übernehmen. Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) erklärte, der Bund müsse nun erstens genug Geld bereitstellen, damit die Ost-Länder nicht wegen ihrer geringen Einwohnerzahl benachteiligt würden, zweitens bei den kommunalen Altschulden helfen und drittens schnell und flächendeckend in Breitband und Mobilfunk investieren: „Gerade in MV brauchen wir 5G - und wir brauchen es an jeder Milchkanne“, sagte Meyer. Deutliche Kritik kam von der Stralsunder Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner (Linke). „Ein Jahr Arbeit, um sechs Seiten mit Floskeln zu füllen, ist selbst für die Bundesregierung ein Armutszeugnis.“ Der AfD-Abgeordnete Enrico Komning sagte, es müsse in schwachen Kommunen in digitale Infrastruktur investiert werden. dpa