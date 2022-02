Politik : Buchholz will nach Orkantief Sonderfonds für Strandschäden

Nach mehreren Sturm- und Orkantiefs hat sich Wirtschafts- und Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) für einen Sonderfonds für Küstenschäden in Tourismusregionen ausgesprochen. „Wo Hotels stehen, aber kein Strand mehr ist, da fährt keiner hin“, sagte Buchholz am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er werde dem Kabinett am Dienstag deshalb einen mit ein bis zwei Millionen Euro ausgestatteten Sonderfonds für Schleswig-Holstein vorschlagen. Dies hatte die Regierung vor einigen Jahren nach Sturmschäden bereits ähnlich gehandhabt.

„Nach den zwei Stürmen des letzten Wochenendes müssen wir uns erst mal ansehen, wie die Schadensbilanz insgesamt ist“, sagte Buchholz. Das Land könne die Kommunen damit jedenfalls nicht gänzlich allein lassen. Angesichts des Neustarts des Tourismus sei eine gute touristische Infrastruktur im Norden wichtig. In diesem Jahr unternehmen die Menschen vorau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.