Extremismus : Brutaler rassistischer Angriff auf Jugendlichen in Erfurt

In einer Erfurter Straßenbahn beschimpft ein Mann einen Jugendlichen und attackiert ihn. Durch Zeugenhinweise konnte der polizeibekannte Mann identifiziert werden.

Erfurt | In Erfurt hat laut Polizei ein 40-Jähriger einen 17 Jahre alten Syrer in einer Straßenbahn rassistisch beleidigt, bedroht, bespuckt und brutal angegriffen. Dem Täter gelang zunächst unerkannt die Flucht, doch „durch die am Tatort gewonnenen Zeugenhinweise“ habe der polizeibekannte Mann zeitnah identifiziert werden können, teilte die Polizei über de...

