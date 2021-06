Kritik an Johnson : Britischer Ex-Parlamentspräsident Bercow wechselt zu Labour

Jessica Taylor/House of Commons/dpa

Seine markanten Ordnungsrufe in den Brexit-Debatten im Unterhaus haben John Bercow über Großbritannien hinaus bekannt gemacht. Jetzt tritt er von den Tories zur Labour-Partei über - und übt Kritik.

London | Mit seinen Ordnungsrufen („ordeeeer, ordeeer“) erreichte er weltweite Bekanntheit - nun ist Ex-Unterhauspräsident John Bercow zur britischen Labour-Partei übergelaufen. Das sagte der ehemalige Tory-Politiker dem „Observer“ in einem Interview, das am Sonntag veröffentlicht wurde. Bercow nutzte die Gelegenheit zudem für Kritik an Premierminister Bori...

