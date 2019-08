Suche nach neuem Parteichef : Boris Pistorius und Petra Köpping kandidieren für SPD-Vorsitz

Mit Boris Pistorius und Petra Köpping hat das nächste Duo seine Bewerbung für den Chefposten der SPD angekündigt.

von Viktoria Meinholz

16. August 2019, 09:42 Uhr

Berlin | In der SPD gibt es ein weiteres Bewerberpaar für den Parteivorsitz. Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping haben intern ihre Kandidatur angekündigt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Parteikreisen erfuhr. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin "Spiegel" darüber berichtet. Anscheinend wollen die beiden Politiker bereits am Wochenende ihre Kampagne einläuten.

Neben Pistorius und Köpping haben sich bislang vier weitere Duos für das Rennen um den Vorsitz angekündigt. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 1. September.