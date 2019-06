Suche nach Tory-Parteichef : Boris Johnson: Triumphzug in die Downing Street?

Boris Johnson gilt als kaum besiegbar in der Stichwahl um das Amt des britischen Premiers. Er verspricht, das Land im Handumdrehen aus der Brexit-Sackgasse zu führen. Doch daran gibt es große Zweifel.

von dpa

20. Juni 2019, 13:46 Uhr

«Boris Johnsons größter Feind heißt Boris Johnson.» Mit dieser Weisheit versuchten sich lange diejenigen zu beruhigen, die den Einzug des umstrittenen Politikers mit dem blonden Haarschopf in den Regierungssitz Downing Street für eine Katastrophe halten.

Die Hoffnung war, der Ex-Außenminister werde schon über seine eigenen Füße stolpern mit einer unbedachten Äußerung. Doch nun scheint das Amt des Premierministers für ihn zum Greifen nahe.

In der konservativen Fraktion war er lange wenig populär. Doch dank einer generalstabsmäßig geplanten Kampagne, bei der Johnson so gut wie möglich von den Kameras und Mikrofonen fern gehalten wurde, ist der 55-Jährige nun haushoher Favorit.

Die Gunst der Parteibasis, die bei der anstehenden Stichwahl bis Ende Juli über den nächsten Parteichef und Premierminister entscheiden soll, ist Johnson ohnehin gewiss. Er gilt dafür bereits als gesetzt. Das Auswahlverfahren gleicht derzeit einem Triumphzug Johnsons in die Downing Street.

Ein Grund dafür könnte sein, dass ihm viele zutrauen, enttäuschte Brexit-Wähler wieder einzufangen, die sich von den Konservativen abgewendet haben. Er gilt als Gewinner, der sich sowohl gegen den Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, als auch gegen Labour-Chef Jeremy Corbyn bei einer Parlamentswahl durchsetzen könnte. Zwei Mal gewann er die Wahl zum Bürgermeister in der Labour-Hochburg London.

Der einst auch unter liberalen Wählern populäre Politiker ist für Wortwitz, aber auch Tollpatschigkeit bekannt. Seine Zeit als Außenminister ist in keiner guten Erinnerung. Johnson, der am Mittwoch 55 Jahre alt wurde, ist alles andere als ein geborener Diplomat. Die Liste seiner Fehltritte ist lang. Dabei ist nicht immer klar, ob er absichtlich Porzellan zerschlägt oder aus Ignoranz.

Unrühmliche Schlagzeilen machte Johnson etwa, als er bei einem Parteitag der britischen Konservativen über die ehemalige libysche IS-Hochburg Sirte als potenzielles Touristenparadies sprach. «Sie müssen nur die Leichen wegräumen», scherzte Johnson. Ähnlich groß war die Empörung, als er in einem buddhistischen Tempel in Myanmar während eines offiziellen Besuchs ein kolonialzeitliches Gedicht rezitierte, in dem eine Buddha-Statue als «Götze aus Matsch» bezeichnet wird.

Großen Schaden fügte ihm eine Äußerung über die Sorgen der Wirtschaft vor einem Brexit ohne Abkommen (No-Deal) zu. Johnsons Kommentar dazu, so berichteten Medien unter Berufung auf Diplomatenkreise: «Fuck business» («Scheiß auf die Wirtschaft»).

Johnson war der Frontmann der konservativen Brexit-Befürworter im Wahlkampf vor dem Referendum im Juni 2016. Trotzdem gilt er als pragmatisch, wenn es für ihn von Vorteil ist. Johnson will das Brexit-Abkommen mit der Europäischen Union nachverhandeln, was Brüssel aber ablehnt. Um die EU zum Einlenken zu bewegen, droht er mit einem No-Deal-Brexit am 31. Oktober. Seine Devise lautet, man müsse nur an die Großartigkeit des eigenen Landes glauben - dann werde sich schon alles fügen.

Wie ernst Johnson es damit meint, ist umstritten. Er selbst schürte Zweifel an seiner Entschlossenheit, als er in einer TV-Debatte diese Woche keine Garantie für einen Austritt am 31. Oktober geben wollte. Der sei «höchst machbar», so die verschwurbelte Formulierung.

Doch es ist fraglich, ob Johnson seine vollmundigen Versprechungen einfach so wieder zurücknehmen kann. Die Taktik erinnert stark an Theresa May, die sich mit ihren roten Linien selbst in eine Sackgasse manövrierte, aus der sie keinen Ausweg mehr fand. Ob Johnson das mit seinem Charisma wettmachen kann, ist ungewiss. Viele rechnen daher bereits mit einer baldigen Parlamentswahl.

Ivan Rogers, der ehemalige britische Chefdiplomat in Brüssel, warnte kürzlich, ein EU-Austritt ohne Abkommen - ob gewollt oder nicht - sei nun der wahrscheinlichste Ausgang des Brexit-Dramas. Die EU werde nicht nachgeben, prophezeite er, und Großbritannien im Falle eines No-Deals nur noch mehr unter Druck geraten.