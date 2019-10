Keine absolute Mehrheit : Bolivien vor Stichwahl zwischen Morales und Mesa

Boliviens Staatschef strebt eine vierte Amtsperiode an. Er verfehlt jedoch die absolute Mehrheit in der ersten Wahlrunde. Sein Rivale Mesa könnte ihn in einer Stichwahl besiegen.

von dpa

21. Oktober 2019, 19:00 Uhr

In Bolivien wird es nach ersten Ergebnissen der Präsidentenwahl zu einer Stichwahl zwischen dem linken Staatschef Evo Morales und dem gemäßigt konservativen Bewerber Carlos Mesa kommen.

Nach einer vorläufigen Auszählung von 84 Prozent der Stimmen erreichte Morales am Sonntag 45,3 Prozent der Stimmen, gegen 38,2 Prozent für Mesa.

Die offizielle Auszählung deutete am Montag ebenfalls klar darauf hin, dass keiner der beiden Spitzenkandidaten die notwendige Mehrheit erreichte, um sich in der ersten Wahlrunde durchzusetzen. Nach der endgültigen Auszählung von 34 Prozent der Stimmen führte Mesa mit 44,4 Prozent gegen 40,7 Prozent für Morales. Dieser Zwischenstand bedeutet aber nicht, dass Mesa am Ende tatsächlich vorne liegt, denn die ausgezählten Bezirke sind nicht repräsentativ.

Die ersten Ergebnisse stammen aus den größeren Städten, in denen die Opposition gegen Morales stärker ist. Der indigene Staatschef kann vor allem auf die Unterstützung aus ländlichen Bezirken zählen.

Für einen Sieg in der ersten Wahlrunde sind entweder eine absolute Mehrheit der Stimmen oder mindestens 40 Prozent mit zehn Prozentpunkten Vorsprung auf den nächsten Rivalen erforderlich. Darauf deuten die Zwischenergebnisse nicht hin, so dass eine Stichwahl zurzeit als wahrscheinlich gilt.