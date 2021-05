Corona-Pandemie : Bitterer Rekord: Mehr als 400.000 Neuinfektionen in Indien

Avishek Das/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Nirgendwo gibt es weltweit so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus wie in Indien. Die Krise verschärft sich von Tag zu Tag. Deutschland und andere Länder helfen.

Neu-Delhi | Indien hat als erstes Land weltweit an einem Tag mehr als 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Im selben Zeitraum starben mehr als 3500 Menschen in Verbindung mit Covid-19, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums vom Samstag hervorgeht. Krankenhäuser und Krematorien sind überfüllt. In dem südasiatischen Land mit seinen mehr...

