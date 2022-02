Scholz in Washington : Bitte klare Ansagen an Putin statt Waffen für die Ukraine!

Bundeskanzler Olaf Scholz lässt sich vom Druck in den USA ebenso wenig provozieren wie von Russlands Präsident Wladimir Putin. Zum Glück!

Bei seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Joe Biden wurde Kanzler Olaf Scholz vom Vorwurf begleitet, in der Ukraine-Krise vor Moskau zu kuschen. Keine Waffen für Kiew, statt dessen Festhalten an Nordstream 2. Die Kritik ist populär. Aber zur Deeskalation taugt sie nicht. Von Waffen würde sich Putin kaum einschüchtern lassen Würde sich Deutschland am g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.