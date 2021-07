Klima : Biden warnt eindringlich vor Folgen des Klimawandels

Extreme Hitze, Rekorddürre und Feuersaison: In den USA sind die Folgen des Klimawandels ganz deutlich zu spüren. Nun richtet der US-Präsident warnende Worte ans Volk.

Crystal Lake | US-Präsident Joe Biden hat erneut eindringlich vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. „Keine Herausforderung ist so dringend wie der Klimawandel“, betonte Biden bei einem Besuch in Crystal Lake im Bundesstaat Illinois. Mit Blick auf sein Treffen mit acht Gouverneuren aus dem Westen der USA in der vergangenen Woche sagte er: „Sie sehen sich extrem...

