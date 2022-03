Russischer Angriffskrieg : Biden reist wegen Ukraine-Kriegs auch nach Polen

Wegen des Ukraine-Kriegs kommen westliche Staats- und Regierungschefs zu einer ganzen Reihe von Gipfeln zusammen. US-Präsident Biden macht im Anschluss noch einen Abstecher an die Nato-Ostflanke.

US-Präsident Joe Biden will angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach Polen reisen. Das Weiße Haus teilte mit, Biden werde zunächst wie geplant an diesem Donnerstag an den Gipfeln der Nato, der EU und der G7-Staaten in Brüssel teilnehmen. Am Freitag werde er nach Warschau weiterreisen. Dort sei für Samstag ein bilaterales Treffen...

