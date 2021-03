Einmischung in die US-Wahl : Biden droht Putin: „Er wird einen Preis bezahlen“

Nach Überzeugung der US-Geheimdienste hat sich Russland mit einer Schmierkampagne in die US-Wahl im November eingemischt. US-Präsident Biden macht aus seiner Meinung über Kremlchef Putin keinen Hehl.

Washington | US-Präsident Joe Biden hat Kremlchef Wladimir Putin Konsequenzen wegen einer angeblichen Einmischung Russlands in die US-Wahl im vergangenen November angedroht. „Er wird einen Preis bezahlen“, sagte Biden in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview des Senders ABC. In einem Telefonat Ende Januar habe er Putin mit Blick auf eine mögliche Einmischu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.