Appell : Besorgter Scholz ruft Gewalttäter zum Rückzug auf

«Ich appelliere an die Gewalttäter, mit ihrem Tun aufzuhören und sich zurückzuziehen und die Gewalttaten nicht mehr zu verüben, sondern ein friedliches Miteinander in dieser Stadt weiterhin möglich zu machen. Das hat das weltoffene Hamburg, das hat auch die demokratische Bundesrepublik Deutschland sehr verdient», sagte der SPD-Politiker in einer Fernseherklärung am Freitagabend.

«Ich bin sehr besorgt über die Zerstörungen, die stattgefunden haben. Ich bin bedrückt über das, was viele zu ertragen haben, die die Gewalt unmittelbar erlebt haben, in dem zum Beispiel ihre Fahrzeuge oder ihr Eigentum zerstört worden ist oder sie eben gesehen haben, mit welcher Brutalität auch gegen Polizistinnen und Polizisten vorgegangen wird», sagte der SPD-Politiker.

Scholz verteidigte trotz der Ausschreitungen die Wahl des Gipfelortes: Es sei gut, dass die Gespräche in einem demokratischen Land und einer weltoffenen Stadt wie Hamburg stattfänden. «Es gibt eine kritische Weltöffentlichkeit, die zum G20-Gipfel dazugehört. Unvertretbar ist, wenn Gewalt angewandt wird: Gegen Sachen, gegen Personen, wenn blinde Zerstörungswut und Vandalismus dazu beitragen, dass die eigentlich notwendige internationale Kooperation darunter leiden könnte.»

Er bedankte sich ausdrücklich bei den vielen Tausend Polizeikräften: «Das sind wirklich großartige Leute, sie sind in einem heldenhaften Einsatz unterwegs.»

Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum «Rote Flora» hat sich von den Gewaltexzessen während des G20-Gipfels in Hamburg distanziert. «Wir haben den Eindruck gehabt, dass sich hier etwas verselbstständigt hat, dass hier eine Form von Militanz auf die Straße getragen wurde, die sich so ein bisschen an sich selbst berauscht hat - und das finden wir politisch und inhaltlich falsch», sagte Blechschmidt in der Nacht zu Samstag dem NDR.

Es gehe darum, deutlich zu machen, «die Verantwortlichen in der Messehalle» als diejenigen zu markieren, die für Krieg und Hunger in der Welt verantwortlich seien. «Aber es geht nicht darum, hier Budnikowsky-Filialen oder Autos von AnwohnerInnen anzuzünden.»

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 10:20 Uhr