Attacken auf Ölanlagen : Berlin: Iran für Angriffe in Saudi-Arabien verantwortlich

Nach den USA machen auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran für die Angriffe auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien verantwortlich.

von dpa

23. September 2019, 22:47 Uhr

«Für uns ist deutlich, dass der Iran Verantwortung für diesen Angriff trägt», hieß es in einer am Montag am Rande der UN-Vollversammlung veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung, der französischen sowie der britischen Regierung.