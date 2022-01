Trotz Sanktionen : Bericht aus Südkorea: Weiterer Raketentest Nordkoreas

Wegen seiner Raketentests in diesem Jahr hat Nordkorea bereits Kritik auf sich gezogen. Nun fliegen laut Südkorea erneut zwei Raketen auf das offene Meer.

Trotz neuer Sanktionen setzt die selbst erklärte Atommacht Nordkorea ihre Raketentests fort. Nordkorea habe heute in Hamhung an der Ostküste zwei mutmaßliche ballistische Raketen von kurzer Reichweite in Richtung Meer abgefeuert, teilte das Militär im benachbarten Südkorea mit. Sie seien etwa 190 Kilometer weit geflogen und ins Ostmeer (Japanisches Mee...

