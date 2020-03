40.000 Mandate zu vergeben : Bei Wahlen in Bayern zeichnet sich höhere Wahlbeteiligung ab

Es ist Kommunalwahl in Bayern - und diesmal ist alles anders: Waschbecken und Desinfektionsmittel in den Wahllokalen, Verzögerungen bei der Übermittlung von Zwischenergebnissen, weil Wahlhelfer fehlen. Viele machen einen Bogen um die Wahlurne und stimmen per Brief ab.

von dpa

15. März 2020, 19:18 Uhr

Bei der Kommunalwahl in Bayern zeichnen sich Stichwahlen um Oberbürgermeisterämter und eine spürbar höhere Wahlbeteiligung ab als bei der Wahl vor sechs Jahren.

In München lag SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter nach Auszählung der Hälfte der 1274 Wahlgebiete in der Landeshauptstadt mit 48,4 Prozent unter der für einen Wahlsieg erforderlichen absoluten Mehrheit, wie die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mitteilte. Auf Platz zwei lag die Grünen-Kandidatin Katrin Habenschaden mit 21,3 Prozent.

In Bayerns drittgrößter Stadt Augsburg lag nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Wahlzettel CSU-Kandidatin Eva Weber mit rund 41 Prozent deutlich in Front. Dahinter rangierten der SPD-Bewerber Dirk Wurm und die Grünen-Kandidatin Martina Wild mit jeweils knapp 19 Prozent.

In vielen Städten hatten schon im Tagesverlauf einschließlich der Briefwähler mehr Menschen abgestimmt als vor sechs Jahren. Gegen 16.00 Uhr hatten etwa in München 46,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 waren es zum selben Zeitpunkt 38,4 Prozent. Der Zuwachs in Deutschlands drittgrößter Stadt geht unter anderem auf die Briefwahl zurück, die wohl auch im Zuge der Corona-Krise höher ist als vor sechs Jahren.

Nürnberg, die zweitgrößte Stadt in Bayern meldete um 16.00 Uhr 38,5 Prozent Wahlbeteiligung unter Einschluss der Briefwähler, auch hier lag die Beteiligung etwas höher als 2014. In Augsburg lag die Wahlbeteiligung bei der Urnenwahl bis 15.00 Uhr bei 21,8 Prozent.

Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen zur Wahlbeteiligung gab es in Ingolstadt. Dort litt die Wahlzentrale unter den zahlreichen Ausfällen bei den Wahlhelfern. Etliche hätten kurzfristig absagen müssen, da sie nach Rückkehr aus Corona-Risikogebieten ihrer Aufgabe nicht mehr nachkommen konnten, hieß es. Bis 16.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 26,33 Prozent, ohne Einrechnung der Briefwähler.

Überall im Freistaat wurden seit dem Morgen die Kommunalparlamente gewählt: Gemeinderäte, Stadträte, Kreistage, dazu fast überall auch die Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Bei bayernweit 4000 Wahlen sind in Summe fast 40.000 Mandate zu vergeben. Manche Ergebnisse sollen erst im Laufe der kommenden Tage feststehen.

Mit Spannung erwartet werden insbesondere die Ergebnisse der Oberbürgermeister-Wahlen in 24 der 25 kreisfreien Städte, vor allem in München, Nürnberg und Augsburg. In 64 der 71 Landkreise werden die Landräte neu gewählt. Vielerorts werden die Spitzenposten aber erst nach den Stichwahlen am 29. März feststehen - dort, wo kein Bewerber schon im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt.