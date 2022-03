Politik : Beeindruckt von der Hilfsbereitschaft

Zuhören und Mut zu sprechen: Annalena Baerbock hat am Montag eine Erstaufnahmestation für Flüchtlinge besucht. Die Einrichtung befindet sich in Eisenhüttenstadt im Bundesland Brandenburg. Dort sind Menschen untergebracht, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind und neu nach Deutschland kommen.

Die Außenministerin nannte den Einsatz für die Ukraine-Flüchtlinge in Brandenburg „bemerkenswert“. Sie sei von der Hilfsbereitschaft beeindruckt. Dort sind besonders viele Flüchtlinge angekommen. Vor Ort war auch Michael Stübgen. Der Innenminister des Landes Brandenburg forderte einen zentralen Krisenstab der Bundesregierung. Er findet, die Verteilung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.