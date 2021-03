Myanmar : Bedrohungslage in Yangon endet mit Festnahmen

Erneute protestieren Menschen gegen den Militärputsch in Myanmar. Sie werden von der Polizei bedroht und beschimpft und auch Schüsse werden abgefeuert.

Naypyidaw | Sicherheitskräfte in Myanmar haben in der Nacht zum Dienstag in Yangon (früher: Rangun) rund zwei Dutzend Menschen festgenommen, nachdem sie zuvor viele Stunden lang Hunderte Demonstranten eingekesselt hatten. „Wir haben gestern im Stadtteil Sanchaung protestiert, wir waren etwa 1000 Leute“, sagte die Augenzeugin Shar Yahmone der Deutschen Presse-A...

