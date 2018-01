GroKo-Verhandlungen vor dem Aus? : Barbara Hendricks: „Sie wollen Merkel loswerden“

Man kann es drehen, wie man will. Am Ende hat die Misere der SPD einen Namen. Der lautet nicht Angela Merkel. Auch Alexander Dobrindt oder Christian Lindner sind nicht schuld. Der Name, um den es geht, ist Martin Schulz. Er war es, der erst Hoffnungen weckte, dann bitter enttäuschte, nach der Bundestagswahl in Basta-Manier ein Mitmachen ausschloss, um dann umzufallen. Frieden, Russland, Europa, Gesundheit – auf allen Feldern hat die SPD mal kurz Akzente in den Fokus gerückt, ohne daran festzuhalten. Nicht einmal in sich konnte sie Einigkeit herstellen etwa über eine Aussöhnung mit Russland oder den wirklichen Sinn einer Bürgerversicherung. Wie will sie dann andere überzeugen? Statt also eine Vision zu präsentieren, wirbt Schulz mit vermeintlichen Verbesserungen im Detail. Erkannt haben das Dilemma Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht. Ebenso konsequent denkt Kevin Kühnert. Der Juso-Chef empfiehlt sich als politisches Talent, von dem man noch hören wird, wenn an Schulz keiner mehr denkt.