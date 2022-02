Flüchtlinge : Australische Einwanderungshaft im Schnitt fast 700 Tage

Strenge Asylpolitik: Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch werden in keinem anderen Land der westlichen Demokratie Asylsuchende so lange in Einwandergungshaft gehalten.

Australien hält Asylsuchende einem Bericht zufolge durchschnittlich 689 Tage in Einwanderungshaft - länger als jede andere westliche Demokratie. Zum Vergleich nannte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die Zahlen aus den USA und Kanada: 55 beziehungsweise 14 Tage. In Australien hätten die Behörden 117 Menschen sogar für mehr als fünf Jah...

