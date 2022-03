Politik : Aufwärtstrend bei Sieben-Tage-Inzidenz hält an

Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern hält an. Der Wert der Corona-Neuinfektionen stieg am Mittwoch im Vergleich zum Vortag um 69,9 Punkte auf 1626,4, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Damit ist erneut ein Höchststand erreicht. Mit 6178 registrierten Neuinfektionen lag der Tageswert erneut über der 6000er Marke und 979 Zähler über dem Wert der Vorwoche.

Bundesweit sinkt die Inzidenz hingegen seit mehreren Tagen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab sie zur Wochenmitte mit 1171,9 an nach 1213,0 am Tag zuvor. MV liegt auf Platz drei im Vergleich der Bundesländer mit den meisten Infektionen nach Sachsen-Anhalt und Bayern. Dennoch beschloss das Kabinett am Dienstag in Schwerin umfangreiche Lockerungen, etwa...

