Aus Flüchtlingslagern : Aufnahme unbegleiteter Kinder aus Griechenland beschlossen

Was, wenn sich in den Migrantenlager auf den griechischen Ägäis-Inseln das Coronavirus verbreitet? Deutschland will nun zumindest Kindern, die ohne Familie unterwegs sind, vor der Gefahr schützen. Doch der Vorschlag reicht nicht allen aus.

von dpa

08. April 2020, 12:31 Uhr

Deutschland wird voraussichtlich in der kommenden Woche die ersten 50 unbegleiteten Minderjährigen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen.

Das entschied das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin. Die ersten zwei Wochen nach der Einreise werden sie in Corona-Quarantäne in Niedersachsen verbringen. Anschließend sollen sie auf mehrere Bundesländer verteilt werden. Außer Deutschland ist aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur Luxemburg bereit, junge Migranten aus den überfüllten informellen Lagern zu holen. Weitere Staaten, die ursprünglich Hilfe zugesagt hatten, machen den Zeitpunkt der Aufnahme jetzt von einem Rückgang der Zahl der Corona-Infizierten abhängig.

Deutschland will in nächster Zeit noch mehr Minderjährige aus Griechenland aufnehmen. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte im März beschlossen, im Rahmen der EU-Partner Griechenland einen Anteil von insgesamt etwa 1000 bis 1500 Kindern nach Deutschland zu holen und zu betreuen. Es handelt sich laut dem Koalitionsbeschluss um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind.

Laut Innenministerium haben sich auch Frankreich, Luxemburg, Portugal, Irland, Finnland, Kroatien, Litauen, Belgien und Bulgarien bereiterklärt, Kinder und Jugendliche aufzunehmen.

Die Zusage von Bundesinnenminister Horst Seehofer sei «längst überfällig und zugleich ein Tropfen auf den heißen Stein», sagte die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne).