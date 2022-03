Politik : Auch im Krieg gelten Regeln

Kugeln fliegen, Bomben fallen: Krieg ist immer total schrecklich. Doch auch im Krieg sind besonders grausame Dinge verboten. Gerade wird untersucht, ob solche Kriegsverbrechen trotzdem in der Ukraine geschehen.

„Wir müssen den Kriegsverbrecher stoppen.“ Das sagte die Regierungschefin des Landes Estland, Kaja Kallas, am Donnerstag. Damit meinte sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch andere Politikerinnen und Politiker nennen ihn so, weil seine Armee das Land Ukraine angreift. Aber was ist das eigentlich genau, ein Kriegsverbrecher? Wir beantworten...

