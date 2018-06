CSU-CDU-Krise : Asylstreit hält Union in Atem

Erhält Merkel Zeit für europäische Lösung? Heute Krisensitzung des CSU-Vorstands

von svz.de

17. Juni 2018, 20:45 Uhr

Berlin/München | Zwischen CDU und CSU schwelt seit Tagen ein erbitterter Streit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) pocht darauf, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt das ab, sie setzt auf europäische Absprachen und beriet am Sonntagabend mit Spitzenpolitikern ihrer Partei das weitere Vorgehen.

Die CSU dementierte derweil Darstellungen, der CSU-Vorstand werde Merkel an diesem Montag eine weitere Frist von zwei Wochen einräumen. „Die Meldung ist frei erfunden, das ist pure Desinformation“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, Merkel solle noch einmal Zeit erhalten, um eine europäische Lösung für die Zurückweisung von Migranten zu finden, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind.

Die Zurückweisung an der Grenze soll demnach zwar beschlossen werden, der Vollzug aber bis zum EU-Gipfel in zwei Wochen ausgesetzt bleiben. Seehofer betonte unterdessen in der „Bild am Sonntag“: „Niemand in der CSU hat Interesse, die Kanzlerin zu stürzen, die CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft aufzulösen oder die Koalition zu sprengen.“ Laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ soll sich Seehofer (CSU) allerdings intern äußerst negativ über die Zusammenarbeit mit Merkel geäußert haben. „Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten“, sagte Seehofer laut dem Bericht in einer Runde der CSU-Regierungsmitglieder mit dem Landesgruppenvorsitzenden Alexander Dobrindt in Berlin. Laut einem Bericht der „Berliner Zeitung“ wiederum wurde dieser Darstellung in CSU-Kreisen widersprochen. Es sei nicht richtig, dass Seehofer gesagt habe: „Ich kann mit der Frau nicht mehr arbeiten“, zitierte die Zeitung Teilnehmer des Treffens. Ein CSU-Sprecher sagte dem Blatt, es habe sich um eine interne Sitzung gehandelt und er kommentiere das nicht.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer geht trotz der verhärteten Fronten davon aus, dass eine Kompromisslösung möglich ist. „Ich bin überzeugt, dass sich die CSU funktionierenden Vereinbarungen nicht verschließen wird“, sagte Kramp-Karrenbauer der „Bild am Sonntag“. „Unsere Hand zur CSU bleibt ausgestreckt.“ Die stellvertretenden CDU-Chefs Armin Laschet und Volker Bouffier unterstützten Merkels Kurs. Der europäische Geist gehöre „zur Seele der CDU, die werden wir nicht verkaufen“, sagte Laschet.

Die „Bild“-Zeitung berichtete, dass Kanzlerin Merkel an einem Sondergipfel mehrerer europäischer Staaten zur Flüchtlingspolitik arbeite. Das Treffen von Staaten, die von der Flüchtlingskrise besonders betroffen sind, solle noch vor dem EU-Gipfel am 28. und 29. Juni stattfinden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise mehrerer EU-Staaten. Teilnehmen sollen demnach neben Deutschland unter anderem Griechenland, Italien und Österreich. Ein Regierungssprecher erklärte dazu allerdings, es sei „kein EU-Sondergipfel geplant“. Die Einberufung eines solchen Gipfels wäre Sache der Institutionen. Hingegen sei „selbstverständlich, dass die Bundesregierung in diesem Zusammenhang Gespräche mit unterschiedlichen Mitgliedstaaten und der Kommission führt“.