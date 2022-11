Landtag in Niedersachsen Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landtag Zwei FDP-Politiker fechten niedersächsische Landtagswahl an Von dpa | 26.11.2022, 08:00 Uhr

Die FDP scheiterte bei der Landtagswahl in Niedersachsen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Zwei Politiker fechten die Wahl nun an - es geht dabei um die AfD.