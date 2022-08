Aus Niedersachsen kommt deutliche Kritik an der Arbeit der Ständigen Impfkommission (Stiko). „Die Stiko ist in ihrer wissenschaftlichen Expertise nicht zu kritisieren, aber sie ist seit Beginn der Pandemie einfach zu langsam und rennt der dynamischen Entwicklung hinterher“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens im Interview mit unserer Redaktion.

Behrens fordert hauptamtliche Unterstützung für die Stiko

Konkret kritisiert die SPD-Politikerin, dass es seitens der Stiko noch keine Empfehlung zu einer Viertimpfung für über 60-Jährige gibt, sondern nach wie vor nur für Menschen ab 70 Jahren. „Die Empfehlung der vierten Impfung für über 60-Jährige durch die Europäische Arzneimittel-Agentur ist mittlerweile auch schon wieder vier Wochen her und es gibt immer noch keine Reaktion der Stiko darauf. In anderen europäischen Ländern, den USA und Großbritannien werden über 60-Jährige schon längst das vierte Mal geimpft“, betonte Behrens und verwies darauf, dass die Stiko ein ehrenamtliches Gremium sei. Es brauche „dringend hauptamtliche Unterstützung, um in Krisenlagen angemessen zu reagieren“. Unterschiedliche Empfehlungen führten gerade bei älteren Menschen zu Verwirrung. „Diese Kommunikationslage bedauere ich sehr“, erklärte Behrens im Gespräch mit der NOZ.

Die Ministerin selbst hat in der Frage eine eindeutige Haltung: „Mein ganz klarer Appell an die über 60-Jährigen lautet: Lassen Sie sich das vierte Mal impfen. Für über 60-Jährige ist die zweite Auffrischungsimpfung wichtig.“