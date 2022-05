ARCHIV - Ein Beschäftigter trägt bei einem Warnstreik eine Warnweste von Verdi. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild FOTO: Tom Weller Düsseldorf Zentrale Kundgebung der Uniklinik-Beschäftigten geplant Von dpa | 07.05.2022, 01:48 Uhr

Die Streiks an den sechs Uni-Kliniken in NRW dauern bereits die ganze Woche an. Am Samstag werden in Düsseldorf mehrere Tausend Teilnehmende zur zentralen Kundgebung auf der Wiese vor dem Landtag erwartet. Worum geht es den Beschäftigten?