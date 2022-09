Klimastreik in Köln Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Demonstrationen Zehntausende bei Klimastreik von Fridays For Future Von dpa | 23.09.2022, 15:17 Uhr

Fridays For Future hatte zum weltweiten Klimastreik gerufen - Zehntausende Menschen gingen deshalb in deutschen Städten auf die Straße. Geplant waren Proteste in mehr als 250 Städten deutschlandweit.