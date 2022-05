ARCHIV - Intensivpflegerinnen sind in Schutzkleidungen auf der Intensivstation einer Klinik mit der Versorgung von Corona-Patienten beschäftigt. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Robert Michael Gesundheit Zahl der Beschäftigten in Pflegeberufen und Gehälter steigen Von dpa | 11.05.2022, 17:19 Uhr

In Niedersachsen und Bremen ist die Zahl der Beschäftigten in den Pflegeberufen während der Corona-Pandemie gestiegen. Von 2019 auf 2021 erhöhte sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gesundheits- und Krankenpflege in Niedersachsen um 6 Prozent (Bremen 3 Prozent) und um 5 Prozent bei der Altenpflege (Bremen 3 Prozent), wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch zum Internationalen Tag der Pflege am Donnerstag mitteilte.