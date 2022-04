Landtag Nordrhein-Westfalen FOTO: Marius Becker Landtag Wüst fordert schärfere Sanktionen gegen Russland Von dpa | 06.04.2022, 11:46 Uhr | Update vor 6 Min.

Nach den Kriegsgräueln in der ukrainischen Stadt Butscha hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schärfere Sanktionen gegen Russland und schnellere Waffenlieferungen durch Deutschland gefordert. „Deutschland muss den Menschen in der Ukraine jetzt noch stärker beistehen“, sagte Wüst am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Daher müssten die zugesagten Waffenlieferungen schneller erfolgen und die Sanktionen verschärft werden.