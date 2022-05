Wolfgang Kubicki (FDP), Bundestagsvizepräsident, spricht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa FOTO: Daniel Bockwoldt Landtagswahlen Wolfgang Kubicki: Mehrheit von Union und Liberalen Von dpa | 08.05.2022, 18:57 Uhr

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat sich nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein für ein Regierungsbündnis zwischen der CDU und seiner Partei ausgesprochen. Zu den Verlusten für die FDP im Norden sagte Kubicki am Sonntagabend in der ARD, es könne nicht am Bundestrend gelegen haben. Er fügte hinzu, es gebe in Schleswig-Holstein eine deutliche Mehrheit von Union und Liberalen. „Das alleine zählt für mich. Was die Union jetzt daraus macht, muss Daniel Günther selbst entscheiden.“