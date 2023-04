Am 15. April soll der Atomausstieg in Deutschland besiegelt werden. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Gehen am 15. April vom Netz So funktioniert die Abschaltung der letzten deutschen Atomkraftwerke Von dpa | 05.04.2023, 10:53 Uhr

Am 15. April gehen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz. Doch wie funktioniert die Abschaltung eines Kernkraftwerkes eigentlich? Und was passiert danach?