Eindrucksvolles Panorama: Die G7-Teilnehmer posieren vor spektakulärer Alpenkulisse. FOTO: dpa up-down up-down G7-Gipfel in Elmau Wie einst Merkel und Obama: G7 posiert vor legendärer Holzbank Von dpa | 26.06.2022, 21:41 Uhr

Das dürfte das Bild sein, das von diesem G7-Gipfel im bayerischen Elmau in Erinnerung bleibt: Die Staats- und Regierungschefs führender demokratischer Wirtschaftsmächte haben sich am Sonntagabend an der legendären Holzbank versammelt, an der schon 2015 vor Schloss Elmau ein ikonisches Bild der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama entstand.